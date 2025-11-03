Slušaj vest

Vest o smrti Mladena Žižovića šokirala je celu Srbiju!

Žižović se srušio na meču između Mladosti iz Lučana i Radničkog 1923, a i pored pravovremene reakcije lekara, Žižović je nažalost preminuo.

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

O svemu je govorio prvi čovek Lučanaca Nenad Milovanović:

- Prvo da izjavim saučešće porodici Žižović, mnogo je teško doživeti ovo na stadionu, kada si akter svega toga… Fudbalskom klubu Radničkom izjavljujem sučešće, veoma teška situacija - govorio je za "Telegraf" vidno potresen Neško Milovanović, pa dodao:

- Ono što sam video, samo sam čuo jauk, na atletskoj stazi je pao. Došao je sanitet, znate gde stoje, tamo pod reflektorom, odvezli su ga, pokušali su reanimaciju, ali nisu uspeli, nažalost. Divan čovek, dobar trener, pravio je sjajne rezultate sa Borcem, tek je krenuo u Kragujevcu… Velika tragedija - rekao je Milovanović.

BONUS VIDEO:

Trenutak kad je pozlilo Mladenu Žižoviću Izvor: ArenaSport