Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se 41. minut.

Posle velike tragedije oglasio se i klub iz Lučana i izjavio saučešće porodici i prijateljima preminulog trenera.

"Sa dubokom tugom primili smo vest o iznenadnoj smrti trenera FK Radnički 1923, Mladena Žižovića, koji je preminuo tokom današnje utakmice, nakon što mu se slošilo na našem terenu.U ime igrača, stručnog štaba i uprave FK Mladost Lučani, izražavamo iskreno saučešće porodici preminulog, njegovim prijateljima i svima u FK Radnički 1923. Počivao u miru", stoji u poruci Lučanaca.