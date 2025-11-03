Slušaj vest

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se 41. minut.

Posle velike tragedije oglasio se i klub iz Lučana i izjavio saučešće porodici i prijateljima preminulog trenera.

"Sa dubokom tugom primili smo vest o iznenadnoj smrti trenera FK Radnički 1923, Mladena Žižovića, koji je preminuo tokom današnje utakmice, nakon što mu se slošilo na našem terenu.U ime igrača, stručnog štaba i uprave FK Mladost Lučani, izražavamo iskreno saučešće porodici preminulog, njegovim prijateljima i svima u FK Radnički 1923. Počivao u miru", stoji u poruci Lučanaca.

Ne propustiteFudbalDETALJ KADA SE ŽIŽOVIĆ SRUŠIO: Otkriveno šta se desilo na atletskoj stazi, ovo je strašno!
Mladen Žićović (2).png
FudbalNIŠTA NIJE SLUTILO NA TRAGEDIJU: Ovo je poslednji snimak Mladena Žižovića na zagrevanju pred meč u Lučanima
Mladen Žićović (1).png
FudbalŽIŽA NAŠ... Borac se emotivnim rečima oprostio od Mladena Žižovića
Mladen Žižović
FudbalNAJTUŽNIJI DETALJ! Ovo je trenutak kada je fudbalerima javljeno da je preminuo Žižović, njihova reakcija će vas zalediti!
Igrači u šoku nakon smrti Mladena Žižovića

Mladen Žižović Izvor: Facebook