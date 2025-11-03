Slušaj vest

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

1/5 Vidi galeriju Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se 41. minut.

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović bio je u potpunom šoku posle ogromne tragedije.

" Fudbal nije u prvom planu bio, ljudski život je najbitniji. Samo sam čuo kako je nešto palo, puklo, pritrčao sam, borio se za život, neke čudne zvukove je ispuštao, imao je problema ranije sa srcem koliko sam čuo. Veliki šok, tragedija, za porodicu, nikada nisam bio u ovakvoj situaciji, lažem, jesam, kada je umro Vladimir Dimitrijević. Bio sam u šoku i sad sam se naježio, pamtim ga iz Republike Srpske, vidjao sam ga tamo par puta. Čuo sam pad, sklupčao se nažalost, nije uspeo, odvratna situacija… Izjavljujem saučešće porodici", rekao je Lalatović za Telegraf.

Nastavio je Lalatović u istom tonu i opisao par minuta neizvesnosti, kada je fudbal bio totalno nebitan.

"Mi smo videli utakmica je išla, samo sam pitao je l' dobro, ne zanima te fudbal, da li će da se igra danas, sutra, za dva meseca - izgubili smo čoveka, izgubio je život. Ljudi, najbitnije je zdravlje, samo se nerviramo i stresiramo, dajte da se čuvamo. Ponavljam, bilo je baš onako potresno, gledao sam to i levim okom sam video kako pada, odmah sam znao… Imao je problema sa srcem. Veliki gubitak, za fudbal, porodicu, decu, bitniji su životi, je*em ti fudbal", rekao je Nenad Lalatović.