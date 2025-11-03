Slušaj vest

FK Radnički 1923 se oglasio na društvenim mrežama povodom smrti trenera Mladena Žižovića.

Trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović je tragično preminuo u toku meča protiv Mladosti iz Lučana. Pozlilo mu je pored klupe, hitna je odmah reagovala, ali je nažalost Žižović preminuo na putu do bolnice:

Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook

- Sa najdubljom tugom obaveštavamo javnost, navijače i sportske prijatelje da je naš šef stručnog štaba, Mladen Žižović, preminuo tokom večerašnje utakmice između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima.

Naš klub izgubio je ne samo velikog stručnjaka, već pre svega dobrog čoveka, prijatelja i sportskog radnika koji je svojim znanjem, energijom i plemenitošću ostavio dubok trag u srcima svih koji su ga poznavali.

Fudbalski klub Radnički 1923 upućuje najiskrenije izraze saučešća njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su delili ljubav prema fudbalu sa njim. Počivaj u miru, Mladene - piše u objavi na zvaničnim Instagram profilu Radničkog iz Kragujevca.

Ne propustiteFudbalLALATOVIĆ U POTPUNOM ŠOKU NAKON SMRTI ŽIŽOVIĆA: J..em ti fudbal, bitniji je život...
Nenad Lalatović
FudbalOGLASIO SE FSS! Oprostili se od Mladena Žižovića!
Mladen Žižović
FudbalOGLASILA SE MLADOST POVODOM SMRTI MLADENA ŽIŽOVIĆA: Emotivna poruka iz Lučana - počivao u miru...
Mladen Žižović
FudbalDETALJ KADA SE ŽIŽOVIĆ SRUŠIO: Otkriveno šta se desilo na atletskoj stazi, ovo je strašno!
Mladen Žićović (2).png

BONUS VIDEO:

Mladen Žižović Izvor: Facebook