Liga šampiona nastavlja se utakmicama 4. kola.

Liga šampiona, sreda 21. oktobar Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvih devet utakmica biće odigrano u utorak. Među njima i dva velika klasika. Jedan je u Liverpulu, gde gostuje Real, a drugi u Parizu, gde aktuelni šampion Pari Sen Žermen dočekuje Bajern.

Očekuje se interesantan duel i u Torinu, gde Dušan Vlahović i Filip Kostić sa Juventusom dočekuju Sporting.

Parovi: Utorak, 4. novembar: Napoli - Ajntraht Frankfurt (18.45 časova), Slavija Prag - Arsenal (18.45), Pari Sen Žermen - Bajern (21), Liverpul - Real Madrid (21), Atletiko Madrid - Union SG (21), Juventus - Sporting (21), Totenhem - Kopenhagen (21), Olimpijakos - PSV (21), Bode/Glimt - Monako (21).

Utakmice možete pratiti u prenosu na kanalima TV Arena sport.

