Fudbal
PRVENAC ĐENOVE: Đenovljani kao gosti savladali Sasuolo i krenuli u beg sa dna tabele
Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na gostujućem terenu Sasuolo 2:1, u utakmici 10. kola i ostvarili prvu pobedu ove sezone u Seriji A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Đenova je povela u 18. minutu golom koji je postigao Ruslan Malinovskij, a izjednačio je Domeniko Berardi u 47. minutu.
Pobedu Đenovi obezbedio je Leo Estigor pogotkom u trećem minutu nadoknade vremena.
Đenova je ostvarila prvu pobedu u ligi i zauzima 18. mesto na tabeli sa šest bodova.
Sasuolo je pretrpeo drugi poraz u poslednje tri utakmice, ukupno peti u prvenstvu i zauzima 11. mesto na tabeli sa 13 bodova.
U sledećem kolu Đenova će dočekati Fjorentinu, a Sasuolo će u Bergamu igrati protiv Atalante.
