Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na gostujućem terenu Sasuolo 2:1, u utakmici 10. kola i ostvarili prvu pobedu ove sezone u Seriji A.

Đenova je povela u 18. minutu golom koji je postigao Ruslan Malinovskij, a izjednačio je Domeniko Berardi u 47. minutu.

Pobedu Đenovi obezbedio je Leo Estigor pogotkom u trećem minutu nadoknade vremena.

Đenova je ostvarila prvu pobedu u ligi i zauzima 18. mesto na tabeli sa šest bodova.

Sasuolo je pretrpeo drugi poraz u poslednje tri utakmice, ukupno peti u prvenstvu i zauzima 11. mesto na tabeli sa 13 bodova.

U sledećem kolu Đenova će dočekati Fjorentinu, a Sasuolo će u Bergamu igrati protiv Atalante.