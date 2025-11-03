Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su večeras u Zaječaru domaći OFK Beograd 1:0, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Radnički je pobedio autogolom koji je Uroš Stojanović postigao u 31. minutu.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Ekipa iz Niša je ostvarila četvrtu pobedu u ligi i ima 15 bodova na 11. mestu na tabeli.

OFK je bez pobede u poslednje dve utakmice, pretrpeo je šesti poraz i zauzima šesto mesto na tabeli sa 20 bodova.

U sledećem kolu Radnički će 8. novembra dočekati Vojvodinu, a OFK će u Surdulici igrati protiv Radnika.

Ne propustiteFudbalROMANTIČARI NA TURBO POGON: OFK Beograd rasturio Napredak u Zaječaru
OFK Beograd
FudbalDOLAZE BOLJI DANI ZA NAPREDAK! Batak pred OFK Beograd: Izuzetno važno, svaki meč je derbi...
Radoslav Batak
FudbalROMANTIČARI SE GOSTILI U KRAGUJEVCU: OFK Beograd rutinski pobedio Radnički
OFK Beograd
Fudbal"PUTUJEMO I MI"! Oštra reakcija Sima Krunića nakon utakmice Partizana i OFK Beograda!
radnickiflora35894.jpg

Trenutak kad je pozlilo Mladenu Žižoviću Izvor: ArenaSport