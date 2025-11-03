U sledećem kolu Radnički će 8. novembra dočekati Vojvodinu, a OFK će u Surdulici igrati protiv Radnika
SUPERLIGA SRBIJE
NIŠLIJE AUTOGOLOM SLAVILE U ZAJEČARU: Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili OFK Beograd u Superligi Srbije
Slušaj vest
Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su večeras u Zaječaru domaći OFK Beograd 1:0, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.
Radnički je pobedio autogolom koji je Uroš Stojanović postigao u 31. minutu.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Vidi galeriju
Ekipa iz Niša je ostvarila četvrtu pobedu u ligi i ima 15 bodova na 11. mestu na tabeli.
OFK je bez pobede u poslednje dve utakmice, pretrpeo je šesti poraz i zauzima šesto mesto na tabeli sa 20 bodova.
U sledećem kolu Radnički će 8. novembra dočekati Vojvodinu, a OFK će u Surdulici igrati protiv Radnika.
Reaguj
Komentariši