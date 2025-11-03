Slušaj vest

Strašna tragedija zadesila je Srbiju i BiH u ponedeljak u ranim večernjim satima.

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Trener fudbalera Radničkog 1923 iz Kragujevca Mladen Žižović preminuo je u 44. godini pošto mu je pozlilo tokom utakmice 14. kola Super lige Srbije u Lučanima protiv Mladosti.

Žižović se u 22. minutu meča samo srušio pored terena, a dvadesetak minuta kasnije sudija Šegrt je prekinuo utakmicu kada je stigla vest da je mladi stručnjak preminuo.

Igrači i stručni štabovi bili su u šoku, mnogi su popadali na travu i zaplakali.

Najteže je bilo Žižovićevom prijatelju i dugogodišnjem saradniku Bojanu Puzigaći, koji je s njim došao u Kragujevac nakon angažmana u banjalučkom Borcu.

Puzigaću su pokušavali da uteše, ali bezuspešno. Kleknuo je, nije mogao da sakrije suze i delovao je potpuno slomljeno.