Fudbaleri Lacija savladali su Kaljari sa 2:0 u okviru desetog kola Serije A.

U prvom poluvremenu je Lacio imao dve dobre prilike Zakanjija, ali u oba navrata nije bio precizan vezista domaće ekipe.

Kaljari je pripretio preko Gaetana početkom drugog dela, a jedini pogodak je viđen u 66. minutu.

Isaksen je prihvatio loptu, napravio solo minijaturu i lepim udarcem pogodio dalji ugao za veliko slavlje.

Tačku na pobedu Lacija stavio je Zakanji u nadoknadi vremena.

