Pobeda Rimljana.
pobeda
SERIJA A! Lacio rutinirao Kaljari!
Slušaj vest
U prvom poluvremenu je Lacio imao dve dobre prilike Zakanjija, ali u oba navrata nije bio precizan vezista domaće ekipe.
ČISTA EMOCIJA! Lacio i Bolonja igrali u čast Siniše Mihajlovića: Arijana poslala DIRLJIVU poruku i sve DOVELA DO SUZA! (FOTO) Foto: Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Domenico Cippitelli/IPA Sport / / IPA / Profimedia, Domenico Cippitelli/IPA Sport/ip / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Kaljari je pripretio preko Gaetana početkom drugog dela, a jedini pogodak je viđen u 66. minutu.
Isaksen je prihvatio loptu, napravio solo minijaturu i lepim udarcem pogodio dalji ugao za veliko slavlje.
Tačku na pobedu Lacija stavio je Zakanji u nadoknadi vremena.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši