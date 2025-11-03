Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezdeMarko Arnautović se oglasio povodom povratka Nemanje Radonjića u reprezentaciju Srbije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo protiv Engleske i Letonije.

Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Na spisku se, pored standardnih reprezentativaca, našlo i nekoliko povratnika, a najveću pažnju privukao je povratak Nemanje Radonjića.

Radonjićev povratak izazvao je brojne reakcije, među kojima se izdvojila i poruka njegovog saigrača iz Crvene zvezde, austrijskog reprezentativca Marka Arnautovića:

- Vratio se brat moj, ajmo - napisao je Arnautović.

