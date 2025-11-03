Slušaj vest

Fudbaleri Reala Ovijeda i Osasune odigrali su bez golova (0:0) u meču 13. kola LaLige, čime su oba tima nastavila seriju slabih rezultata.

Od kako je Veljko Paunović, novi selektor Srbije, napustio klub, Ovijedo ne zna za trijumf...

Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira  Foto: Dado Djilas/news1

Ovijedo tako i posle četiri uzastopne utakmice na domaćem terenu ne zna za pobedu, dok je Osasuna i dalje bez trijumfa u gostima ove sezone.

Konačnih 0:0 zadovoljilo je tek delimično navijače Ovijeda, jer je ekipa makar prekinula niz od tri poraza kod kuće.

Na tabeli, Real Ovijedo ostaje na 19. mestu sa jednim bodom više od poslednjeplasirane Đirone, dok je Osasuna 15. sa tri boda više od zone ispadanja.

