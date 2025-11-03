Sanderlend je propustio priliku da se pobedom popne na drugo mesto na tabeli
DŽAKA DONEO BOD DOMAĆINU: Remi Sanderlenda i Evertona u Premijer ligi
Fudbaleri Sanderlenda odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Evertona, u utakmici 10. kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Everton je poveo golom koji je Iliman Endiaj postigao u 15. minutu, a bod domaćima obezbedio je Granit Džaka u 46. minutu.
Sanderlend je propustio priliku da se pobedom popne na drugo mesto na tabeli. Ekipa je četvrta sa 18 bodova, koliko ima i trećeplasirani Liverpul. Drugoplasirani Mančester siti ima 19 bodova, a prvi je Arsenal sa 25.
Everton je u poslednje tri utakmice bez pobede, prekinuo je dva poraza i zauzima 14. mesto na tabeli sa 12 bodova.
U sledećem kolu Sanderlend će dočekati Arsenal, a Everton će biti domaćin Fulamu.
