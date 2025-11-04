Slušaj vest

Gorica je u 12. kolu pobedila Lokomotivu kao domaćin rezultatom 4:1, a meč je praktično bio rešen već u prvom poluvremenu koje je završeno rezultatom 3:1.

Na tom meču je zabeležen i jedan bizaran detalj i to već u šestom minutu kada je Aleks Stojaković, ofanzivni fudbaler Lokomotive postigao jedan od najbizarnijih autogolova.

Stojaković je prišao po loptu, a onda je odlučio da je iz prve vrati golmanu, ali to je uradio prejako.

Golman Posavac nije mogao da stigne do nje, pa je Stojaković zatresao mrežu svog tima.

Bio je to gol za 2:0 za Goricu. Već u osmom minutu je i Matijaš postigao autogol i tako vratio Lokomotivu u igru, ali je u 33. minutu Pršir povisio prednost domaćeg tima na 3:1.

Konačan rezultat je postavio Bakić u 77. minutu.

