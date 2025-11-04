Slušaj vest

Gojko Zec je ubijen u Angoli, u glavnom gradu Luandi, 3. novembra 1995. godine.

Motiv i počinioci nikada nisu otkriveni. Zec je radio kao trener Petro Altetika u ovoj afričkoj državi u nestabilno vreme, kada je u toku bio građanski rat, a navodno su ga ugušili maramom u sobi hotela u kome je živeo. Ovo ubistvo je ostalo nerazjašnjeno tri decenije kasnije.

Motiv nije poznat, a pretpostavka je da se Zec našao na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme.

Gojko Zec je jedini fudbalski trener koji je sa klupe predvodio Crvenu zvezdu, Partizan i OFK Beograd, a vrhunac trenerske karijere ostvario na Marakani, gde je bio u dva navrata od 1976. do 1978. godine, a zatim i 1983. do 1986. godine i tada je osvojio dve titule i Kup.

Sa Partizanom je u sezoni 1970/71 godine osvojio titulu jesenjeg prvaka sa nepune 33 godine. Iako je fudbal počeo da igra u mlađim kategorijama crveno-belijh i kasnije se izjašanjavao kao navijač ekipe iz Ljutice Bogdana, uvek je bio profesionalac kada je posao u pitanju, pa mu je tako uvek na prvom mestu bio klub u kome je radio.

Trenirao je asove kao što su bili Džajić, Ćurković, Santrač, Stepanović, Bjeković, Vukotić, Petković, Bogićević, Filipović, Savić, Pižon Petrović, Mrkela...

Zec je posle uspešne karijere u jugoslovenskom fudbalu i drugog mandata u Zvezdi od 1983. do 1986. godine karijeru nastavio u inostranstvu. Vodio je Aris iz Soluna, Al Ahli iz Dubaija i Petro Atletiko iz Angole.

Posle ubistva u Luandi se u njegovu čast održava memorijalni turnir.

