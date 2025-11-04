Slušaj vest

Trener kragujevačkog Radničkog je preminuo u ponedeljak, 3. novembra, nakon što mu je pozlilo tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.

Crno-beli će u sredu igrati zaostalu utakmicu 2. kola Super lige Srbije protiv Javora, a na konferenciji za medije dan pred utakmicu je govorio Marko Jovanović, trener Partizana koji će voditi ekipu nakon smene Srđana Blagojevića.

- Pre nego što počnemo priču o utakmici, želeo bih da u svoje i ime kluba izrazim najdbublje saučešće povodom velike tragedije koja nas je zadesila juče i koja nas je sve pogodila porodici Mladena Žižovića, koji je tragično nastradao, tamo gde je najviše voleo da bude i tamo gde je njegov život. Takođe, Radničkom, kojem želim da poručim da smo svi mi uz njih. Imao sam čast da poznajem Žižovića dok sam bio igrač Borca i igrao sam protiv ekipa koje je vodio, protiv ekipa koje je vodio, Radnika i Zrinjskog. Veliki čovek, profesionalac, sve nas je potreslo i nikog ne može da ostavi ravnodušnim. Sve misli su upućene ka njegovoj porodici i Radničkom - rekao je Marko Jovanović.

Ko je bio Mladen Žižović

Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario istorjske rezultate. Pre samo deset dana imenovan je za novog šefa stručnog štaba Radničkog iz Kragujevca.

- Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve - izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu.

Sa Borcem ispisao evropsku bajku

Borac je prošle sezone zabeležio istorijski uspeh na evropskoj sceni prolaskom u osminu finala UEFA Lige konferencije. Tamo nije imao sreće i posle produžetaka je poražen od bečkog Rapida. Prethodno su Banjalučani prošli grupnu fazu i senzacionalno eliminisali ljubljansku Olimpiju u šesnaestini finala.

Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca posle neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

- Nakon bolne eliminacije u kvalifikacijama i skoro neprospavane noći, doneo sam odluku da podnesem ostavku na mesto šefa stručnog štaba FK Borac. Želim da se zahvalim rukovodstvu kluba, svim igračima i svojim saradnicima, a posebno navijačima na nezaboravnih godinu dana koje ću večno da pamtim. Ostvarili smo najbolje rezultate u istoriji kluba koji su sve nas u klubu, sve naše navijače i čitavu Banjaluku učinili ponosnim i koji će večno da se pamte. Ipak, u fudbalu nekada ne ide onako kako se planira i potrebne su promene. FK Borac želim svu sreću u nastavku sezone, a svom nasledniku puno uspeha - rekao je tada Žižović.

