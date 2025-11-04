Slušaj vest

Novi skandal potresa srpski fudbal. Meč u kom je FAP u Priboju poražen od Voždovca sa 1:2 u okviru 16. kola Prve lige Srbije dobio je i "treće poluvreme".

Domaćin je, nezadovoljan suđenjem glavnog arbitra Miroslava Miletića iz Gornjeg Milanovca, rešio da izađe u javnost, podeli snimke penala koje je pomenuti dosudio za Voždovac i obavesti sve da će protiv sudije biti podneta krivična prijava.

Saopštenje sa zvaničnog sajta kluba prenosimo u celosti:

1/7 Vidi galeriju Penali za Voždovac protiv FAP-a Foto: Printscreen / Instagram / FK FAP

- Fudbalski klub FAP obaveštava javnost da će podneti krivičnu prijavu protiv glavnog sudije Miroslava Miletića iz Gornjeg Milanovca, nakon niza skandaloznih odluka koje su direktno uticale na ishod utakmice protiv Voždovca, odigrane u Priboju.

Tokom meča, sudija Miletić je dosudio dva nepostojeća jedanaesterca na štetu našeg kluba, čime je grubo narušio regularnost takmičenja i integritet sporta. Upravni odbor FK FAP smatra da je reč o mogućem pokušaju nameštanja rezultata, zbog čega će u prijavi zahtevati da se ispita da li je bilo uplata na kladionicama koje bi mogle biti povezane sa pomenutim susretom.

„Nećemo dozvoliti da se FAP tretira nepošteno. Ovo nije samo borba za naš klub, već za pravdu i čist fudbal“, poručili su iz Upravnog odbora FAP-a.

FK FAP je uputio i zvaničan zahtev da se utakmica protiv Voždovca ponovi, jer postoje ozbiljne sumnje da je regularnost meča kompromitovana. Klub će takođe zatražiti od nadležnih fudbalskih i državnih institucija da reaguju odlučno i transparentno, kako bi se zaštitio integritet Prve lige Srbije.

Atmosfera u Priboju je i dalje vrlo napeta - navijači i fudbalska javnost izražavaju veliko nezadovoljstvo, ističući da je FAP postao „trn u oku“ pojedinima upravo zato što privlači ogromnu pažnju publike i puni tribine. Naše utakmice na gradskom stadionu u Priboju redovno prati više od hiljadu gledalaca, što potvrđuje koliko naš klub ima značaj i podršku u fudbalskoj zajednici.

FK FAP ostaje posvećen fer-pleju, sportskom duhu i borbi za istinu, uz uverenje da će nadležni organi ispitati sve okolnosti ovog slučaja i doneti odluke koje će vratiti poverenje u sistem takmičenja - stoji u saopštenju.

Sporni penali

Kakve je to penale dosudio Miletić? Pa, blago rečeno - bili su sporni... Da ne bismo dalje komentarisali, ostavićemo vam da procenite sami - pogledajte snimke spornih situacija...

FAP zapretio istupanjem

FK FAP iz Priboja zapretio je i istupanjem iz Prve lige Srbije i to u saopštenju koje je klub objavio u ponedeljak.

- Nakon još jedne sudijske bruke u Priboju i dva nepostojeća penala za goste, koliko im je i bilo potrebno za pobedu, FK FAP će u narednim danima zajedno sa navijačima, upravnim odborom i sponzorima doneti odluku o tome da li će nastaviti svoje učešće u Prvoj ligi Srbije - stajalo je u saopštenju FAP-a.

Šta vi mislite, da li su penali za Voždovac opravdano dosuđeni ili su ovo bile sramne odluke sudije Miroslava Miletića? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li su penali za Voždovac protiv FAP-a opravdano dosuđeni? Ovo su sramne odluke, nije bio nijedan penal 66.25% Da, ne vidim bilo šta sporno u oba penala 13.75% Jedan je bio, jedan nije 10% Teško je proceniti 10%

BONUS VIDEO: