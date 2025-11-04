Slušaj vest

Fudbalski klub TSC odlučio je da se rastane sa trenerom Darijom Kalezićem nakon serije razočaravajućih rezultata, saznaje Sport klub.

Remi sa Napretkom bio je kap koja je prelila čašu, pa je uprava kluba iz Bačke Topole povukla očekivan potez.

Topolčani su u dosadašnjem delu sezone jedan od najslabijih timova Superlige Srbije, sa samo 15 osvojenih bodova zauzimaju tek 12. mesto na tabeli, što je daleko ispod ambicija koje klub gaji poslednjih godina.

1/5 Vidi galeriju TSC Akademija - najbolji uslovi u Srbiji Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Ekipa nije osetila slast pobede još od kraja septembra, a oktobar je doneo tri poraza u prvenstvu i bolno ispadanje iz Kupa od prvoligaša Grafičara. Konačno, neuspeh protiv trenutno poslednjeplasiranog tima lige bio je presudan za Kalezića.

Prvi čovek kluba Janoš Žemberi potvrdio je da je došlo do rastanka sa Kalezićem.

„Da, tačna je vest! Rastali smo se u ponedeljak i tražimo šefa stručnog štaba. Ekipu će do imenovanja novog šefa, voditi trener podmlatka. Bićemo pažljivi do konačne odluke - rekao je Janoš za Sport klub.

Kao glavni kandidat za Kalezićevog naslednika u medijima se pominje Srđan Blagojević, donedavni strateg Partizana, koji je nedavno ostao bez posla u Humskoj ulici.