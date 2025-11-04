Slušaj vest

Kragujevčani su igrali protiv Mladosti u Lučanima kada je treneru pozlilo. Uprkos reakciji lekara Žižović je nažalost preminuo.

Fudbaleri i treneri su u neverici primili tragičnu vest nekoliko trenutaka nakon što je sudija prekinuo utakmicu.

Mehmed Ćosić je otkrio da je neposredno pre nego što je Mladen Žižović pao od njega dobio instrukcije.

- Nisam zaspao skoro do pola četiri... Nemam reči, zaprepašćeni smo. Vraćam film u glavi. Davao mi je savete, okrenuo se i video sam da u jednom trenutku priča sa sudijom pored klupa. Zatim je otišao prema našoj klupi, okrenuo se prema ostalima i rekao "nije mi dobro, nije mi dobro". Pao je, videli ste sve ostalo... Na videu koji se pojavio na društvenim mrežama čuju se i krici - rekao je Ćosić za bosanski portal "Faktor".

Žižović je ranije u toku dana poručio da ima probleme zbog ribe koju je jeo.

- Kažu da se žalio na ribu, kazao da je više neće jesti. U tom smislu je govorio. Nije se primetilo da ima problema tokom zagrevanja, počela je i utakmica, sve je bilo okej.

Utakmica je nastavljena nakon što je trener u kolima hitne pomoći krenuo prema bolnici.

- Mi smo nastavili utakmicu, nadali smo se da se neće desiti ono najgore i da će opet biti sa nama. Jasno je bilo da nije to to, ali rekli smo da igramo za njega i da želimo da ga nagradimo pobedom. Nismo bili skoncentrisani, bili smo u neverici, ali nismo želeli da ga razočaramo. Verovali smo da će se vratiti i opet biti sa nama, te da ćemo slaviti pobedu. Zatim je nastao potpuni šok. Sudija je odjednom prekinuo utakmicu. Neko je rekao "umro je". Sve je stalo u trenutku...

Žižović je zvanično preuzeo Kragujevčane 22. oktobra, a utakmica protiv Mladosti je bila treća u kojoj je vodio Radnički.

- On je tu tek desetak dana, a imao je veliki respekt prema nama. Dao nam je mnogo samopouzdanja i energije, baš svi smo osetili tu pozitivnu energiju i stalno o tome pričali u svlačionici. Baš dugo nije bila takva energija i verovali smo u pobedu juče i svakako u bolje dane koji su pred nama. Sada već pričamo o tragediji - rekao je Ćosić.

Kurir sport/Faktor

