Fudbalerke Srbije bile su u četvrtom šeširu A divizije.
Fudbal
KUGLICE SU TAKO ODLUČILE! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP
Slušaj vest
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa selekcijama Švedske, Italije i Danske u Prvoj grupi A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, odlučeno je danas žrebom u Nionu.
Samo prvoplasirana selekcija će se direktno plasirati na Svetsko prvenstvo, dok će ostale ekipe igrati u plej-ofu za plasman. Poslednjeplasirana selekcija će takođe i ispasti u B diviziju.
Fudbalerke Srbije - svetla budućnost našeg ženskog sporta Foto: Fss, Starsport
Vidi galeriju
Sastaci grupa A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo:
Grupa A1: Švedska, Italija, Danska i Srbija.
Grupa A2: Francuska, Holandija, Poljska i Irska.
Grupa A3: Španija, Engleska, Island i Ukrajina.
Grupa A4: Nemačka, Norveška, Austrija i Slovenija.
Svetsko prvenstvo biće održano od 24. juna do 25. jula 2027. godine u Brazilu.
Reaguj
Komentariši