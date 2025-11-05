Slušaj vest

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa selekcijama Švedske, Italije i Danske u Prvoj grupi A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Samo prvoplasirana selekcija će se direktno plasirati na Svetsko prvenstvo, dok će ostale ekipe igrati u plej-ofu za plasman. Poslednjeplasirana selekcija će takođe i ispasti u B diviziju.

1/7 Vidi galeriju Fudbalerke Srbije - svetla budućnost našeg ženskog sporta Foto: Fss, Starsport

Sastaci grupa A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo:

Grupa A1: Švedska, Italija, Danska i Srbija.

Grupa A2: Francuska, Holandija, Poljska i Irska.

Grupa A3: Španija, Engleska, Island i Ukrajina.

Grupa A4: Nemačka, Norveška, Austrija i Slovenija.

Svetsko prvenstvo biće održano od 24. juna do 25. jula 2027. godine u Brazilu.