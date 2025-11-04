Slušaj vest

Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole nalazi se u velikoj krizi od početka sezone. Slabi rezultati i bezidejan igra uslovili su smenu trenera Darija Kalezića.

Ispadanje iz Kupa Srbije od Grafičara, a onda i neuspeh kod kuće protiv Napretka pokazali su da menadžment TSC mora nešto da uradi.

Neuspešna misija u Bačkoj Topoli - Darije Kalezić Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Delovalo je još i pre početka sezone da Darije Kalezić nije pravi izbor. Ipak, predsednik kluba Janoš Žemberi verovao je svojim saradnicima i pružio punu podršku treneru koji je fudbalski zanat učio u Holandiji. Međutim, rezultata nije bilo. TSC je tavorio u Superligi, gubio bodove, a igru gotovo da nije imao. Na kraju je Žemberi sa sportskim direktorom Sabolčom Palađijem morao da preseče i zahvali se Kaleziću.

Posle odlaska Darija Kalezića u Bačkoj Topoli su svesni da pri izboru novog šefa struke ne sme biti greške. Cilj kluba iz Bačke Topole je da naredne sezone igra UEFA takmičenja, da pokuša da se domogne Evrope. Prošle godine u ovo vreme TSC je bio hit u Ligi konferencije, klub koji je prezimio u ovom takmičenju.

1/8 Vidi galeriju Janoš Žemberi Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović, Privatna arhiva

Prema nezvaničnim informacijama prvi kandidat za trenera TSC je Srđan Blagojević, doskorašnji šef struke Partizana. On je i ranije bio pik sportskog menadžmenta kluba iz Bačke Topole.

Slobodan na tržištu je i nekadašnji trener Crvene zvezde Slaviša Stojanović, koji je 2014. godine vratio titulu na Marakanu posle šest sezona. Donedavno je radio u slovenačkom Kopru, ali je od pre nekoliko meseci slobodan.

Posao u TSC traži i Miroslav Đukić, koji ima zavidnu radnu biografiju, ali i činjenicu da nije radio pet godina. Poslednji klub bio mu je Sporting iz Hihona. U krugu trenera koji bi mogli da preuzmu TSC, pominje se još i Nikola Drinčić, nekadašnji fudbaler Partizana i strateg niškog Radničkog.