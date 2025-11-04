Slušaj vest

Vest o iznenadnoj smrti srpskog fudbalskog trenera Mladena Žižovića (44) šokirala je čitavu javnost.

Mnoge kolege, njegovi bivši igrači, ali i mnogi klubovi su se oglasili nakon vesti od smrti. Sada se oglasila i UEFA, s obzirom na to da je Žižović napravio i istorijski uspeh sa Borcem iz Banjaluke u Ligi konferencija, gde se domogao nokaut faze.

UEFA je objavila ceo tekst o mladom treneru koji je preminuo sa samo 44 godine u toku utakmice.

Mladen Žižović se srušio pored terena u 22. minutu utakmice, dok je njegova ekipa vodila sa 2:0 protiv Mladosti. Samo 20 minuta kasnije je stigla i tragična vest da je mladi trener iz Republike Srpske preminuo, čime je ostavila u šoku sve na stadionu, ali i kraj malih ekrana.

