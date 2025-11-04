Slušaj vest

Dugogodišnji pomoćni trener Barselone na klupi će zameniti čuvenu Šveđanku Piju Sundhage, kojoj u decembru ističe ugovor, nakon što joj nije ponuđeno da nastavi posao.

Navaro je potpisao ugovor do leta 2029. godine i predvodiće ekipu na svetskom i evropskom prvenstvu.

Tokom njegovog šestogodišnjeg boravka u Barseloni, fudbalerke su osvojile tri titule u Ligi šampiona i šest titula u Primeri.

Savez je saopštio da je od 39-godišnjeg trenera zatraženo da "uspostavi filozofiju igre zasnovanu na tehnici, kreativnosti i kolektivnoj inteligenciji", uz pohvale njegovom radu kao edukatora trenera.

Švajcarski savez istakao je Navarov prioritet u razvoju modernih metoda treninga i jasne vizije kako igrati na svim nivoima selekcija.

(Beta)