Slušaj vest

"Tiram je u grupi, uključen je u sastav za utakmicu, ali moramo još da vidimo da li će igrati ili ne. Ne smemo da žurimo, jer nam je mnogo nedostajao tokom ovog perioda i želimo da se vrati potpuno spreman, na 100 odsto", rekao je Kivu na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Intera dočekaće u sredu od 21.00 ekipu kazahstanskog Kairata.

Inter je u prve tri utakmice Lige šampiona zabeležio maksimalan učinak, dok Kairat ima jedan bod.

Tiram (28), strelac tri gola u Seriji A ove sezone, nije igrao od 30. septembra i pobede Intera nad praškom Slavijom (3:0) u Ligi šampiona.

Francuski napadač je zbog povrede leve butine propustio pet prvenstvenih utakmica i jednu u Ligi šampiona, kao i okupljanje reprezentacije za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Azerbejdžana (3:0) i Islanda (2:2).

(Beta)

