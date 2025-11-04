Slušaj vest

Digla se velika prašina povodom navodnog dolaska Alberta Rijere iz Celja na klupu Crvene zvezde posle loših rezultata Vladana Milojevića na Marakani.

Ipak, direktor slovenačke ekipe Valerij Kolotilo odbacio je takvu mogućnost!

Rus je pričao za "Čempionat", gde je rekao da je Celje već odbilo Zvezdu, te da crveno-beli nisu ni kontaktirali sam tim, već su pokušali da to urade preko posrednika i agenta, što je tim iz Slovenije odbio.

Sa druge strane, kako Kolito tvrdi, Spartak je bio daleko konkretniji:

- Nemojte paničiti! Istina je sledeća - Rijera je u Celju i priprema ekipu za utakmicu. Pet klubova je kontaktiralo Alberta, uključujući Spartak i Crvenu zvezdu. Zvezda nije imala direktan kontakt sa Celjem, već je to učinila preko agenta ili posrednika, ali ga je klub odbio. Spartak zvanično šalje skaute na naše utakmice - rekao je Kolotilo.

Prema navodima medija, otkupna klauzula za ovog trenera iznosi oko 1.600.000 evra.

