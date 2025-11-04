Slušaj vest

Meč četvrtog kola grupne faze Lige šampiona između PSŽ i Bajerna iz Minhena Ašraf Hakmi neće pamtiti po dobrom.

Naime, on je iz duela sa Luisom Dijazom izašao povređen, a reč je o težoj povredi.

Bar ako je suditi po snimcima koji kruže na društvenim mrežama, ali i izrazu lica samog fudbalera kojeg su morali da iznesu nsa terena.