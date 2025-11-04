Ašraf Hakimi zadobio tešku povredu na meču Lige šampiona:
Fudbal
HOROR VEČE U LIGI ŠAMPIONA: Jeziva povreda Hakimija - fudbaler jaukao i plakao od bolova!
Meč četvrtog kola grupne faze Lige šampiona između PSŽ i Bajerna iz Minhena Ašraf Hakmi neće pamtiti po dobrom.
Naime, on je iz duela sa Luisom Dijazom izašao povređen, a reč je o težoj povredi.
Bar ako je suditi po snimcima koji kruže na društvenim mrežama, ali i izrazu lica samog fudbalera kojeg su morali da iznesu nsa terena.
