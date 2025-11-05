Slušaj vest

Ipak, Vlahović nije ostao u igri do kraja meča, već se Spaletiju požalio na povredu zbog koje je izašao iz igre, što je i sam priznao posle utakmice.

- Osetio sam bol u predelu fleksora i zamolio sam da izađem. Ne znam da li je trener hteo da me izvede ili ne. Bio sam tužan, pošto nisam završio utakmicu, ali osetio sam bol. Nisam mnogo igrao tokom priprema, onda nisam igrao redovno, tako da mi i dalje nešto nedostaje u pogledu kondicije. Osećam se loše iz razloga što nisam mogao da pomognem timu do poslednjeg minuta, ali pokušavam da dam 100 odsto - priznao je Vlahović posle meča u studiju Skaj sporta, a potom je istakao kako nije zadovoljan rezultatom:

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

- Apsolutno nismo zadovoljni rezultatom, jer mislimo da smo igrali dobro, bolje od njih, iako je Sporting jak tim i u stanju je da dominira. Šteta što nismo postigli više golova. Mogu samo da čestitam treneru i timu na igri, nadam se da ovako možemo i u nastavku da igramo, ali i da pobeđujemo. Želimo da pobedimo u preostale četiri utakmice.

Da li ostaje u Juventusu?

Govorio je Dušan Vlahović i o svojoj budućnosti u Juventusu, ali je ostao zagonetan. Otkrio je kako je razgovarao sa upravom, ali je dodao da je potpuni fokus na naredni meč protiv gradskog rivala Torina.

- Da razgovarali smo, ali sam skoncentrisan na sadašnjost i fokusiran sam samo na utakmicu u subotu. Pokušaćemo da pobedimo, jer to je derbi i mnogo znači, ali neće biti lako - zaključio je Vlahović.

Koliko je njegova povreda ozbiljne prirode videće se u danima koji dolaze, te će sve biti jasnije već za vikend u gradskom derbiju Torina.

BONUS VIDEO: