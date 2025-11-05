Slušaj vest

Golman Kopenhagena i reprezentacije Hrvatske, Dominik Kotarski, našao se na žestokom udaru kritika nakon očajnog izdanja na meču protiv Totenhema.

Popularni "Pevci" su pred svojim navijačima demolirali danski tim 4:0, a posao im je značajno olakšao hrvatski čuvar mreže. Neverovatnim greškama pomogao je domaćinu da stigne do ubedljivog trijumfa.

Danski mediji i navijači nisu ga štedeli nakon meča.

Portal "Tipsbladet" piše da je Hrvat "dotakao dno u dresu FCK-a". Njegova reakcija kod prvog gola Totenhema bila ne nespretna, što je protivnicima omogućilo da lako stignu do gola. Takođe, kod gola za 2:0 Kotarski je bio neodlučan, "previše pasivan" i pitanje pobednika je tada praktično rešeno.

Dominik Kotarski Foto: Chris Foxwell / AFP / Profimedia

I portal "Campo" označio je Hrvata kao glavnog krivca za debakl. Ističu da je napravio nekoliko ozbiljnih grešaka na golu.

Ovo je još jedna očajna partija za Kotarskog, koji je nakon poraza od Borusije iz Dortmunda bio ocenjen sa mizernih 4.6.

Inače, Kotarski godinama važi za jednog od najperspektivnijih hrvatskih golmana i glavnu opciju selektora Zlatka Dalića. Mnogi su u njemu videli naslednika Dominika Livakovića, koji trenutno na pozajmici u Đironi uopšte ne dobija šansu.

Kako je krenuo i on bi uskoro mogao kao kolega Livaković da se preseli na klupu, pa će komišije biti u ozbiljnom problemu...

Kurir sport