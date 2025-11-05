Slušaj vest

Veljko Paunović pre nekoliko dana objavio je spisak svojih saradnika, ljudi od poverenja, koji će mu pomoći da srpska fudbalska reprezentacija pokuša da napravi čudo protiv Engleske i Letonije i domogne se baraža za SP 2026. godine.

Iznenadio je Veljko Paunović sve one koji decenijama prate srpski reprezentativni fudbal. Da, sa spiskom svojih pomoćnika.

Veljko Paunović kao selektor mlade reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Krstajić Kuriru otkrio tajnu

O čemu se zapravo radi?! Naime, nepisano pravilo bilo je unazad nekoliko godina, da pomoćnici selektoru Srbije moraju biti iz Crvene zvezde i Partizana. Tako se navodno čuvao mir, tako su apetiti "večitih rivala" bili zadovoljeni, jer bi imali svoje nekadašnje ljude u selektorskom miljenu. Samim tim i uticaj na selektora.

Pričao je o ovome otvoreno Mladen Krstajić za Kurir, autoru ovog teksta 2021. godine, kada smo radili intervju u Bačkoj Topoli, dok je bio trener TSC.

- Da znate za ubuduće, u reprezentaciji kad dođe novi selektor, pomoćni moraju biti kompenzacija. Jedan iz Zvezde, drugi iz Partizana. Da imaš balans! Eto, da javnost sazna nešto što dosad nije znala. To je ono što nije normalno. Zamisli da u nemačkoj reprezentaciji bude jedan iz Bajerna, a drugi iz Dortmunda... Kod nas je drugačije - rekao je tada Mladen Krstajić.

Mladen Krstajić kao selektor Srbije Foto: Starsport©

Klemente, Antić i Pižon

Ako vratimo film unazad, od osamostaljenja Srbije, tačnije posle razlaza sa Crnom Gorom 2006. godine, nije bilo baš tako. Prvi selektor Srbije Havijer Klemente nije još bio potpao pod ovaj uticaj, pa je za pomoćnike izabrao Rista Vidakovića i Sima Krunića.

Posle njega došao je Miroslav Đukić koji se zadržao svega devet meseci, da bi potom za selektora bio imenovan Radomir Antić. Popularni Antara za svoje saradnike izabrao je Aleksandra Rogića i Rešada Kunovca, a pomagao mu je i Čileanac Hulio Sezar Moreno.

Vladimir Petrović Pižon takođe nije morao da zadovoljava interese "večitih", pa je za svoje pomoćnike imenovao Radovana Ćurčića i Srđana Vasiljevića. Isto se može reći i za Sinišu Mihajlovića koji je verovao Nenadu Sakiću i Italijanu Emiliju De Leu. Ljubinko Drulović za kratko je bio privremeno rešenje, a posle njega na klupu Srbije seo je Dik Advokat, koji je za ljude od poverenje izabrao ponovo Aleksandra Rogića, ali i Željka Petrovića.

Radomir Antić i Veljko Paunović na Zlatiboru Foto: Printskrin/Instagram

Muslin, Krstajić i Tumbaković zacementirali novo pravilo

Radovan Ćurčić bio je selektor Srbije dve godine, a njegov saradnik bio je Nenad Cvetković. Nakon što je mesto predsednik FSS preuzeo Slaviša Kokeza i imenovao Slavoljuba Muslina, počinje se "sa ključem" da dvojica pomoćnika treba da budu iz Crvene zvezde i Partizana. Tako su pored Belorusa Sergeja Gurenka, uz selektora bili Mladen Krstajić i Zoran Filipović. Obojica nekadašnji fudbaleri "večitih".

I onda je ta praksa postala pravilo, kojeg su se držali svi selektori do Veljka Paunovića. Samo je Mladen Krstajić otvoreno o tome pričao, valjda zato što je i sam uspeo da izbegne metod, pa je za saradnike imenovao Milana Rastavca iz Vojvodine i Milana Obradovića, bivešg igrača Obilića. Mada, bili su tu, kod njega u stručnom štabu i Ljubiša Ranković iz Partizana, te Milorad Kosanović kao savetnik i nekadašnji trener Crvene zvezde.

Ljubiša Tumbaković kao nekadašnji trener Partizana, kada je postao selektor za svoje pomoćnike imenovao je Aleksandra Jankovića, profesora sa DiF i Nikolu Žigića, nekadašnjeg napadača Crvene zvezde.

Dragan Stojković Piksi, Ljubinko Drulović okrenut leđima i Goran Đorović na treningu reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Starsport.rs ©

Piksi nastavio politiku

Dragan Stojković imao je najduži mandat od svih srpskih selektora, više od četiri godine. Menjao je pomoćnike, ali su tu uvek bili zastupljeni interesi dva najveća srpska kluba. Počeo je Piksi sa Goranom Đorovićem i Ljubinkom Drulovićem, da bi potom u stručni štab kooptirao Bratislava Živkovića, a jedno vreme i Sašu Ilića.

Veljko Paunović prekinuo je ovo pravilo, koje su po svemu navedenom, selektori voleli da vrdaju. Novi trener A reprezentacije Srbije za ljude od poverenja izabrao je strance, sem Aleksandra Rogića, koji se po treći put vraća pod okrilje nacionalnog tima Orlova. Sa Veljkom Paunovićem radiće Portugalac Nunjo Gomez, Južnoafrikanac Kvinton Forčjun, Argentinac Klaudio Arzeno, te Španci Hezus Garido i Alberto Martinez.