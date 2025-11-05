Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 18.45 časova igraju protiv Lila u četvrtom kolu Lige Evrope, na stadionu "Rajko Mitić".

Pobeda je imperativ za crveno-bele, mada je predstavnik Francuske najjači rival u grupnoj fazi UEFA takmičenja.

Timi Maks Elšnik na utakmici protiv Leha Foto: Dragan Tesic

Na izuzetno zanimljiv, ali i profesionalan način navijačima Crvene zvezde obratio se prvotimac ovog kluba Timi Maks Elšnik. Vezni fudbaler crveno-belih oprobao se u ulozi voditelja, tako što je najavio utakmicu protiv Lila.

- Hvala vam na podršci u lepim i teškim momentima - rekao je Elšnik na početku, a onda nastavio:

- Samo sekund, imamo još jednu vest. Očekuje se puna Marakana protiv Lila 6. novembra. Vidimo se.

Blagaјne na stadionu “Raјko Mitić” dostupne su kupcima karata svakog dana od 10.00 do 18.00 časova, dok će na dan utakmice protiv Lila svi zainteresovani do ulaznica moći da dođu od 10.00 sati, pa sve do početka meča. Sve karte za zapadnu i istočnu tribinu su rasprodate.

Ostale su samo pojedinačne ulaznice za severnu i južnu tribinu koje se mogu kupiti po ceni od 1.200 dinara. Kao i za tribinu „Siniša Mihaјlović“, koja košta 8.000 dinara.