Fudbalitalija preneo je saznjanje da će De Rosi potpisati ugovor do kraja sezone, uz opciju nastavka saradnje ako ekipa izbori opstanak u Seriji A.

De Rosi će predvoditi ekipu u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Fjorentine, u nedelju.

Uprava Đenove nije htela da odugovlači sa imenovanjem trenera već da ga angažuje pre pauze u šampionatu.

Takođe, uprava je brzo reagovala jer je očekivala da će De Rosi dobiti ponudu nekog drugog kluba.

Đenova je 1. novembra otpustila trenera Patrika Vijeru jer ekipa do tada nije ostvarila nijednu pobedu u prvih devet kola u Seriji A.

Ekipu od tada predvode Roberto Murđita i Domeniko Krišito, a Đenova je u ponedeljak ostvarila prvu pobedu u ligi, protiv Sasuola 2:1 i popela se na 18. mesto na tabeli sa šest bodova.