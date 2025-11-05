Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Hrvatske koja je gotovo obezbedila plasman na Mundijal 2026. godine, otićiće najverovatnije u SAD; Kanadu i Meksiko bez jednog od najboljih igrača.

Ne, nije reč o Luki Modriću, ali jeste o fudbaleru bez kojeg se ne može zamisliti igra reprezentacije Hrvatske.

Pep Gvardiola i Mateo Kovačić u Mančester sitiju Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Najcrnje slutnje

Mateo Kovačić (31), vezni fudbaler Mančester sitija, ponovo je van stroja zbog teške povrede Ahilove pete. Taman kada se vratio na teren posle višemesečne pauze, Kovačića čeka novi oporavak. Nova povreda dovela je u pitanje njegovo igranje na Svetskom prvenstvu naredne godine.

Potvrda loših vesti po Matea Kovačića stigla je sa najviše instance, od trenera Mančester sitija Pepa Gvardiole, čije su reči potvrdile najcrnje slutnje.

- Biće odsutan neko vreme. Još ima problema sa zglobom, odnosno kalcifikacijom na tom mestu. Čekaćemo ga za poslednji deo sezone - rekao je španski stručnjak.

1/7 Vidi galeriju Mateo Kovačić Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

Operisan u junu

Mateo Kovačić u junu je operisao Ahilovu petu, zbog čega je propustio pripreme sa Sitijem i Svetsko klupsko prvenstvo. Pet meseci trajao je njegov oporavak. U dresu Građana zaigrao je samo četrdesetak minuta u dve utakmice, dok je za Hrvatsku odigrao 70 minuta kao kapitun u kvalifikacionoj utakmici protiv Gibraltara u Varaždinu.

Umesto potpunog oporavka Mateo Kovačić osetio je bol u peti, zbog čega je morao na poduži period rehabilitacije. Problem koji je fudbalera ponovo udaljio sa terena posledica je prethodne operacije. Pregled magnetnom rezonancom u Londonu otkrio je uzrok boli, kalcifikaciju u peti koja je izazvala jaku upalu. Konzervativne metode lečenja u medicinskoj službi Mančester sitija nisu dale rezultate, zbog čega su se odlučili na novu operaciju.

Mateo Kovačić u dresu Hrvatske protiv Španije Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Trčkaranje u martu

Prema informacijama iz Sitija nova operacija Matea Kovačića trebalo bi da bude zavedena kao "lakši hirurški zahvat" od one letnje. Mada, prognoze o oporavku nimalo nisu optimistične. Engleski mediji, pozivajući se na informacije iz kluba, govore o pauzi od najmanje četiri meseca.

To znači da bi Kovačić po najboljem scenariju mogao da počne sa laganim treninzima krajem februara ili početkom marta sledeće godine. U reprezentaciji Hrvatske pitaju se da li bi mogao da bude spreman za Mundijal koji počinje 11. juna i traje do 19. jula.