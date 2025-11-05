Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Hrvatske koja je gotovo obezbedila plasman na Mundijal 2026. godine, otićiće najverovatnije u SAD; Kanadu i Meksiko bez jednog od najboljih igrača.

Ne, nije reč o Luki Modriću, ali jeste o fudbaleru bez kojeg se ne može zamisliti igra reprezentacije Hrvatske.

profimedia0828346920.jpg
Pep Gvardiola i Mateo Kovačić u Mančester sitiju Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Najcrnje slutnje  

Mateo Kovačić (31), vezni fudbaler Mančester sitija, ponovo je van stroja zbog teške povrede Ahilove pete. Taman kada se vratio na teren posle višemesečne pauze, Kovačića čeka novi oporavak. Nova povreda dovela je u pitanje njegovo igranje na Svetskom prvenstvu naredne godine.

Potvrda loših vesti po Matea Kovačića stigla je sa najviše instance, od trenera Mančester sitija Pepa Gvardiole, čije su reči potvrdile najcrnje slutnje.

- Biće odsutan neko vreme. Još ima problema sa zglobom, odnosno kalcifikacijom na tom mestu. Čekaćemo ga za poslednji deo sezone - rekao je španski stručnjak.

Mateo Kovačić Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

Operisan u junu  

Mateo Kovačić u junu je operisao Ahilovu petu, zbog čega je propustio pripreme sa Sitijem i Svetsko klupsko prvenstvo. Pet meseci trajao je njegov oporavak. U dresu Građana zaigrao je samo četrdesetak minuta u dve utakmice, dok je za Hrvatsku odigrao 70 minuta kao kapitun u kvalifikacionoj utakmici protiv Gibraltara u Varaždinu.

Umesto potpunog oporavka Mateo Kovačić osetio je bol u peti, zbog čega je morao na poduži period rehabilitacije. Problem koji je fudbalera ponovo udaljio sa terena posledica je prethodne operacije. Pregled magnetnom rezonancom u Londonu otkrio je uzrok boli, kalcifikaciju u peti koja je izazvala jaku upalu. Konzervativne metode lečenja u medicinskoj službi Mančester sitija nisu dale rezultate, zbog čega su se odlučili na novu operaciju.

Mateo Kovačić u dresu Hrvatske protiv Španije
Mateo Kovačić u dresu Hrvatske protiv Španije Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Trčkaranje u martu  

Prema informacijama iz Sitija nova operacija Matea Kovačića trebalo bi da bude zavedena kao "lakši hirurški zahvat" od one letnje. Mada, prognoze o oporavku nimalo nisu optimistične. Engleski mediji, pozivajući se na informacije iz kluba, govore o pauzi od najmanje četiri meseca.

To znači da bi Kovačić po najboljem scenariju mogao da počne sa laganim treninzima krajem februara ili početkom marta sledeće godine. U reprezentaciji Hrvatske pitaju se da li bi mogao da bude spreman za Mundijal koji počinje 11. juna i traje do 19. jula.

Ne propustiteFudbalČUVENI HRVAT ZATRAŽIO DRŽAVLJANSTVO ZEMLJE U KOJU SE PRESELIO: Otišao u "grad greha" i ne žali za Zagrebom!
Davor Šuker u društvu Kolinde Grabar Kitarović
Fudbal"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI" SRAMNO I SKANDALOZNO PONAŠANJE HRVATA U PRAGU! Odvratne scene na ulicama, svi su zgroženi
profimedia0742490770.jpg
FudbalZDRAVKO MAMIĆ BRUTALNO ZAGRMEO O REPREZENTACIJI SRBIJE! Čuveni Hrvat digao glas: "Kod vas menadžeri guraju igrače... To je pogubno! Naš selektor bi odmah..."
Mamić.jpg
FudbalDEJO SAVIĆEVIĆ IZAZVAO HAOS U HRVATSKOJ! Komšiluk bruji zbog njegovog povratka u Zagreb: "Ovo mu nećemo zaboraviti! Igrao je za Jugoslaviju, pa..."
Dejan Savićević

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir