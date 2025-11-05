Slušaj vest

Omladinci Crvene zvezde trenutno igraju revanš meč protiv Banjika iz Ostrave u drugom kolu Lige šampiona za mlade.

Podsetimo, prva utakmica završena je bez golova, dok je danas potpuno drugačija slika na terenu, pošto su dva pogotka viđena već do 25. minuta, na obe strane po jedan.

OMLADINCI ZVEZDE NAPRAVILI SJAJNU UVERTIRU PRVOM TIMU: Crveno-beli debitovali u Ligi šampiona remijem sa Napolijem! Kapiten Joveljić doneo istorijski bod (KURIR TV) Foto: Starsport©

Crveno-beli su do prednosti stigli u 18. minutu i to na spektakularan način, a autor majstorije koja je oduševila mnoge je Dimitrije Šarić. Fudbaler Zvezde je sa skoro polovine terena lobovao protivničkog golmana i svom timu doneo prednost.

Pogledajte tu majstoriju:

Međutim, prednost Beograđana nije dugo trajala pošto su Česi sedam minuta kasnije poravnali rezultat. 

