Podsetimo, prva utakmica završena je bez golova, dok je danas potpuno drugačija slika na terenu, pošto su dva pogotka viđena već do 25. minuta, na obe strane po jedan.

Crveno-beli su do prednosti stigli u 18. minutu i to na spektakularan način, a autor majstorije koja je oduševila mnoge je Dimitrije Šarić. Fudbaler Zvezde je sa skoro polovine terena lobovao protivničkog golmana i svom timu doneo prednost.