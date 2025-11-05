Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće sutra od 18.45 časova Lil, u četvrtom kolu Lige Evrope.

Crveno-beli traže protiv predstavnika Francuske izlazak iz krize i prvu pobedu u UEFA takmičenju.

Olivije Žiru veteran u dresu Lila Foto: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Lil nije prvi put gost Beograda i Srbije. Francuski klub je pre 16 godina boravio u glavnom gradu naše zemlje i igrao kvalifikacije za Ligu Evrope. A, protivnik im je bila ekipa Sevojna! Da, dobro ste pročitali.

Sevojno je u sezoni 2008/2009 napravilo najveći rezultat u istoriji kluba, tako što se plasiralo u finale Kupa Srbije. U polufinalu, Sevojno je na svom stadionu bilo bolje od Crvene zvezde, savladavši je rezultatom 2:1 (0:0). Sevojničani su pred više od 5.000 ljudi slavili golovima Vujovića u 70. i Kamberovića u 90. minutu, dok je Ibrahim Some izjednačio u 86. minutu. Kasnije je Sevojno izgubilo u finalu Kupa Srbije od Partizana, rezultatom 3:0.

Vodio Sevojno protiv Lila - Ljubiša Stamenković Piskavac Foto: Saša Pavlić

Trener Sevojna tada je bio Ljubiša Stamenković Piskavac, koji je poveo Sevojno i u evropsku odiseju. Fudbaleri kluba iz gradića pored Užica preskočili su prvu prepreku u kvalifikacijama za Ligu Evrope, posle dva remija sa Žalgirisom iz Kaunasa. U Beogradu su igrali 0:0, dok je u Litvaniji bilo 1:1, pa je Sevojno zahvaljujući golu u gostima prošlo dalje. Strelac jedinog gola bio je Vladimir Vujović.

Naredni protivnik Sevojna bio je Lil. Finalista Kupa Srbije ugostio je francuski klub u Beogradu, na stadionu Partizana. Lil je slavio rezultatom 2:0, a istovetno je bilo i u revanšu.

Fudbaleri Sevojna protiv BSK Borče u Kupu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Prvi meč odigran je na stadionu Partizana u Beogradu, a Lil je opravdao ulogu favorita. Pobedio je 2:0, a golove su postigli slovački napadač Robet Vitek i tada tek punoletni Eden Azar. Belgijski fudbaler je postigao fantastičan gol i najavio da je pred njim blistava karijera.

Trener Lila bio je Rudi Garsija, a u tadašnjem timu francuskog kluba igrali su pored Edena Azara i Pjer Emerik Obamejang, Adil Rami, Emerson, Robert Vitek, Matje Debuši, Tulio De Melo...

Sevojno trenera Ljubiše Stamenkovića Piskavca igralo je u sastavu: Nikolić, Kamberović, Virić (od 74. Maksimović), Bulatović, Janković, Raković, Sandulović, Jovičić, Pavićević, Vujović (od 58. Timić), Stanisavljević.

Sutra će Lil po drugi put u svojoj istoriji igrati u Beogradu evropsku utakmicu. Samo ovaj put protiv Crvene zvezde, na stadionu "Rajko Mitić".