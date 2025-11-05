Slušaj vest

Bio je to prvi meč ove sezone na kom kraljevski klub nije uspeo da zatrese mrežu. Mučili su se Madriđani u stvaranju prilika, a Vinisijus i Mbape nisu uspeli da upute udarac u okvir gola.

Nakon meča legendarni napadač Arsenala i Barselone, Tijeri Anri, oštro je kritikovao nastup Brazilca Vinisijusa, koji nije uspeo nadmudri mladog Konora Bredlija.

"Ne razumem to. Moraš da igraš sa onim što je ispred tebe. Vinisijus je imao prednost nad Konorom Bredlijem prvih pet do sedam minuta, a onda mu je dopustio da diše. Zašto mu dopuštaš da diše? Napadaj ga dok ne dobije žuti karton i onda se ne može braniti na isti način, ali to se nije dogodilo", rekao je Anri.

Dao je i konkretan primer Anri.

"Vinisijus je primio loptu u situaciji jedan na jedan i vratio ju je svom levom beku da je ponovo primi. Nakon toga je bilo jedan na tri. Napao je trojicu i ja sam pomislio: 'Čekaj, računaj. Imao si jedan na jedan. Zašto si vratio nazad, da bi je zatim ponovo dobio i išao jedan na tri? Jednostavno mi nije jasno'".

Kurir sport