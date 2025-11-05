Slušaj vest

Crvena zvezda se već neko vreme nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi, a vremena za oporavak gotovo da nema, pošto već sutra na Marakanu stiže francuski Lil.

Ovakav niz loših rezultata dugo se nije desio srpskom šampionu, pa ne čudi što se sve glasnije postavlja pitanje da li će trener Vladan Milojević podneti ostavku.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trener crveno-belih je na današnjoj konferenciji za medije potpuno otvoreno pričao o brojnim temama, a upitan je koliko su priče o njegovoj ostavci uticale na tim.

- Ovo što ste mi postavili, ja to nikad nisam demantovao, sigurno je uticalo na ekipu. Kada ste mi već postavili, prvo je počelo o selektorskom pozivu. Ja sam i tad rekao da sam trener Zvezde i tad sam rekao da treba neko drugi bude, meni je lično bila želja da to bude Veljko Paunović. Ja imam 55 godina, znam ko sam i šta sam, znam da sam vojnik, ja služim Zvezdi, moja ostavka nije sporna. Došao sam u oba trenutka kada je teško za Zvezdu. To što sam napravio u Zvezdi, nisam hteo o tome da pričam, ja ću da radim sve, vi ste objavili, koliko ko prima, ja ću da budem dok budem potreban Zvezdi, davaću maksimum, da li znam ili ne znam, odlučiće javnost, navijači, to je jedan od uticaja koji utiču na ekipi, destabilizacija, zašto je to tako, nećemo o tome da pričamo, možda neki drugi put - rekao je Milojević pa dodao:

- Da li je to moglo da se izbegne, možda je postojao neki razlog, znam, verujem u sebe, znam šta sam i ko sam, znam sa kakvim momcima radim. Pazite, rekao sam ljudskim gromadama i veličinama. Fudbalski? Svako može da gleda na svoj način, to su ljudi koji vole Zvezdu. Igraju povređeni, Rade je dobio tri injekcije, da bi igrao u Pafosu koju je bio. Posle toga je bilo moguće da ne igra više od godinu dana fudbal, ali je Rade igrao. Uhvatićemo se Benfike, Intera, drago mi je što ih imam. Da li sam ja trener ili ne? Ja sam Zvezdaš, vojnik, služio sam vojsku u Mostaru, u Atini. Gospodin Rijera kada bude došao, imaće skockanu ekipu, nemojte da brinete o tome ništa - kazao je trener crveno-belih na konferenciji za medije.