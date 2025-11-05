Slušaj vest

Omladinci FK Crvena zvezda pobedili su Banjik iz Ostrave rezultatom 4:1 i tako se plasirali u narednu rundu Lige šampiona za mlade.

Posle sjajne pobede Zvezdinih omladinaca, utiske je izneo šef stručnog štaba Nenad Milijaš. U predigri za sutrašnju utakmicu Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope.

‍

Stvara igrače za prvi tim - Nenad Milijaš Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Čestitao bih igračima. Jedna lepa evropska utakmica za njih i ubedljiv rezultat na kraju. Bili su jako motivisani nakon prve utakmice u Češkoj i videli da je teško igrati, a opet da mogu i to su danas pokazali na terenu - rekao je Milijaš.

Dotakao se strateg omladinaca i sjajnih golova koje su postigli crveno-beli.

- Prelepe golove smo postigli. Neki su bili iz prekida koje smo radili, a Dimitrije Šarić je dao stvarno prelep gol sa pola terena. Mislim da su svi zajedno kao ekipa zaslužili jednu ovakvu utakmicu. Imali smo mnogo šansi, mogli smo možda i više golova da damo. Rezultatski utakmica izgleda kao da je bila laka, a u stvari je bila baš teška i tek smo u drugom poluvremenu uspeli da dođemo do onoga što smo hteli.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda Banjik omladinci Foto: Dragan Tesic

Omladinci Crvene zvezde su i dalje neporaženi ove sezone, a šef stručnog štaba se pored toga dotakao i sledećeg protivnika u Ligi šampiona za mlade.

- Ne priželjkujemo bilo koga. Želim da ostanemo što duže neporaženi, ako je moguće cele godine. Na njima je, ako nastave na ovaj način da treniraju i igraju, neće biti problema. Bitno je da daju sve od sebe i da što više njih postanu igrači za prvi tim. Rezultat jeste bitan naravno, postoji emocija kod njih, ali je bitno da kao tim rastu i odatle će izaći pojedinci - zaključio je Milijaš.