"Izgradnja novog stadiona i urbana regeneracija projekta okruga San Siro predstavljaju novo poglavlje za grad Milano i oba kluba", navodi se u zajedničkom saopštenju Milana i Intera.

"Strateška prekretnica odražava zajedničku ambiciju fudbalskih klubova Milan i Inter i njihovih vlasnika za dugoročni sportski uspeh i investicije koje povećavaju vrednost kako bi se podržao održivi rast klubova", dodaje se u saopštenju dva kluba.

Italijanski mediji navode da je vrednost ugovora 197 miliona evra (226 miliona dolara).

Prodaja je morala biti završena pre 10. novembra, kada drugi nivo stadiona, koji je završen na taj datum pre 70 godina, dobija istorijski značaj i kada bi ga bilo nemoguće srušiti.

AP prenosi da su klubovi već objavili sporazume sa arhitektonskim firmama oko dizajna novog stadiona, čiji će kapacitet da bude 71.500 mesta.

Objekat će biti deo projekta koji će se prostirati na približno 281.000 kvadratnih metara.

Novi stadion trebalo bi da bude završen 2031. godine i koštaće klubove 1,2 milijarde evra. Cilj je da stadion bude spreman za Evropsko prvenstvo 2032. godine, koje će Italija organizovati sa Turskom.

Tanjug