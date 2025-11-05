Slušaj vest

Igrač utakmice na meču između Crvene zvezde i Banjika u omladinskoj Ligi šampiona, Dimitrije Šarić izneo je utiske nakon sjajne partije i pobede omladinaca rezultatom 4:1.

Mladi fudbaler crveno-belih koji još nije punoletan, pokazao je da u omladinskoj školi Crvene zvezde raste plejada fudbalskih bisera.

- Ovo mi je sigurno najdraža utakmica u Crvenoj zvezdi. Tokom celog meča smo diktirali ritam, bili bolji i na kraju zasluženo pobedili - istakao je Šarić.

Dimitrije Šarić na utakmici omladinaca Crvene zvezde protiv Banjika iz Ostrave Foto: Dragan Tesic

Sjajna dva gola je postigao Zvezdin junior, a posebno se istakao onaj iz prvog poluvremena. Osvrnuo se mladi fudbaler na to šta mu je prošlo kroz glavu kada je odlučio da šutne sa velike udaljenosti.

- Ovo mi je najlepši gol u karijeri. Primio sam loptu i video da je golman izašao i rekao zašto ne bih probao. Na kraju je ušla i sve se završilo kako treba. Presrećan sam zbog dva gola i dve asistencije, ali najvažnije je da smo kao tim izgledali dobro i bili bolji kroz čitav meč.

Dodao je junior Zvezde i mišljenje o potencijalnom narednom protivniku u Ligi šampiona za mlade.

- Videli smo da su završili 2:2, Žilina i Šelburn. Pratićemo večeras i videti sa kim ćemo igrati u trećem kolu - zaključio je Šarić.

Novi Zvezdin biser Dimitrije Šarić juče je proslavio 17. rođendan. Rođen je u Zemunu i igra na poziciji desnog krila. U omladinskoj školi Crvene zvezde je od 2022. godine i prošao je sve selekcije kluba. Jedan je od najtalentovanijih u svojoj generaciji.