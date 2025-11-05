Slušaj vest

Kako je navedeno u saopštenju, nagrada će "prepoznavati izuzetne napore i dela u službi mira".

"U svetu koji je sve nestabilniji i podeljeniji, važno je istaknuti one koji doprinose okončanju sukoba i približavanju ljudi u duhu mira", izjavio je predsednik Fifa Đani Infantino.

Fifa je saopštila da će se nagrada dodeljivati svake godine "u ime navijača širom sveta", a ove godine uručiće je lično Infantino.

Američki predsednik Donald Tramp, koji održava bliske odnose sa prvim čovekom Fifa, nije dobio Nobelovu nagradu za mir prošlog meseca uprkos podršci pojedinih svetskih lidera i članova Republikanske partije.

Fifa je nedavno imenovala Trampovu ćerku Ivanku za članicu upravnog odbora obrazovnog projekta vrednog 100 miliona dolara, koji se delimično finansira prihodima od prodaje ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

(Beta)

