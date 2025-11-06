Slušaj vest

Zvezda nakon tri odigrana ima samo jedan osvojen bod i nalazi se pod imperativom pobede ukoliko želi plasman u nokaut fazu.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa konferencije za medije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crveno-beli su najpre odigrali nerešeno sa Seltikom (1:1), a potom dva puta poraženi na gostovanjima u Portugalu, od Porta (1:2) i Brage (0:2).

Da stvar bude gora, Zvezda je ušla u krizu i u domaćem šampionatu i ne zna za trijumf već tri kola, što se ne pamti kada joj se posledni put dogodilo.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS- a" i "Arene sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča, na našem sajtu.

Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 18.45 časova.