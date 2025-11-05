Slušaj vest

Marokanski reprezentativac Hakimi zadobio je težu povredu levog članka posle starta Luisa Dijasa.

"Ašraf Hakimi ima tešku uganuće levog zgloba, što će zahtevati višenedeljnu pauzu", naveo je PSŽ u saopštenju.

Francuski reprezentativac i dobitnik Zlatne lopte Usman Dembele, koji je prošle nedelje odigrao prvi meč od povratka posle prethodne povrede, sada ima "leziju mišića lista leve noge" i biće van terena više nedelja.

Portugalac Nuno Menedes takođe je povređen, zadobio je povredu levog kolena i sledi mu višenedeljni oporavak, dodaje se u saopštenju evropskog šampiona.

(Beta)

