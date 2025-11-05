Fudbaleri Pari Sen Žermena Usman Dembele, Ašraf Hakimi i Nuno Menedes odsustvovaće sa terena nekoliko nedelja zbog povreda zadobijenih u meču Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena, saopštio je klub.
Fudbal
OZBILJAN UDARAC ZA PARIŽANE: Hakimi, Dembele i Mendes zbog povreda nekoliko nedelja van terena
Marokanski reprezentativac Hakimi zadobio je težu povredu levog članka posle starta Luisa Dijasa.
"Ašraf Hakimi ima tešku uganuće levog zgloba, što će zahtevati višenedeljnu pauzu", naveo je PSŽ u saopštenju.
Francuski reprezentativac i dobitnik Zlatne lopte Usman Dembele, koji je prošle nedelje odigrao prvi meč od povratka posle prethodne povrede, sada ima "leziju mišića lista leve noge" i biće van terena više nedelja.
Portugalac Nuno Menedes takođe je povređen, zadobio je povredu levog kolena i sledi mu višenedeljni oporavak, dodaje se u saopštenju evropskog šampiona.
(Beta)
