Fudbaleri Partizana preuzeli su čelo tabele Super lige Srbije.

Crno-beli su do prvog mesta stigli pobedom nad Javorom u Ivanjici u zaostaloj utakmici 2. kola - 3:2 (1:2).

Partizan sada ima 34 boda, dva više u odnosu na Crvenu zvezdu, ali i utakmicu više.

Svoje prve impresije posle meča izneo je Marko Jovanović privremeni trener Partizana nakon smene Srđana Blagojevića.

"Imali smo dva teška poraza, znate šta se sve dešavalo, poraz od Mačve u Kupu, onda na Banovom brdu. Hteli smo da dignemo ekupi. Znate kakav je tim Javor, predvođen je sjajnim trenerom Ćurčićem, do sada nije izgubio na domaćem terenu. Sjajan gol su postigli, poremetilo nas je, videlo se, situacija ih je poremetila, Na poluvremenu smo se dogovorili da nastavimo, izvršili izmene koje su preokrenule utakmicu. Čestitam momcima, mladi su pokazali karakter. Veoma bitna pobeda, samim tim što smo prvi. Idemo dalje, hvala navijačima na podršci, fudbalerima Javora i stručnom štabu želim sve najbolje."

O prvom mestu na tabeli.

"Moramo, to nam je najveći motiv, zavisimo od naše pobede. Zvezda ima utakmicu manje, ima da se igra, ali je opet biti lepo biti prvi na tabeli. Borimo se za prvu poziciju, da pokažemo karakter, kako su oni preokrenuli, tako smo i mi verovali. Očekujemo ovakav Partizan u nastavku, biće padova i uspona, sve je to normalno, mi i klub nećemo odustati" izjavio je Jovanović.