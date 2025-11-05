Slušaj vest

Prihod je porastao za 9,8 odsto u odnosu na prošlu godinu (450,2 miliona evra), najviše zahvaljujući povećanju prihoda od transfera igrača za 30,6 odsto, sa 52,5 miliona na 83,2 miliona evra.

"Tokom sedamnaest godina Milan nije beležio dobit, a sada smo to postigli tri godine zaredom, što je veliki uspeh", izjavio je predsednik kluba Paolo Skaroni. Vlasnik Milana je američka investiciona kompanija "RedBird Capital Partners", na čijem je čelu Džeri Kardinale.

Istovremeno, troškovi poslovanja porasli su na 478,5 miliona evra (437 miliona godinu ranije), od čega 188,7 miliona otpada na plate i bonuse zaposlenih.

Ove sezone Milan, koji predvodi Masimilijano Alegri, ne igra u evropskim takmičenjima nakon što je prošle sezone završio kao osmi u Seriji A. Klub je zajedno s gradskim rivalom Interom postao suvlasnik stadiona "San Siro", koji oba kluba planiraju da sruše i izgrade novi.

Uoči 11. kola Serije A, Milan se nalazi na trećem mestu tabele, s bodom manje od lidera i aktuelnog šampiona Napolija.

(Beta)