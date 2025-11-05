Atalanta je na 16. mestu sa sedam bodova, a Marsej je na 25. poziciji sa tri boda
Fudbal
SRBIN OČARAO EVROPU: Pogledajte spektakularan gol Samardžića u 90. minutu! Vukao loptu 50 metara, a onda...
Slušaj vest
Fudbaleri Atalante pobedili su na gostujućem terenu Marsej 1:0, golom srpskog reprezentativca Lazara Samardžića u 90. minutu.
Lazar Samardžić u dresu Atalante Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Stefano Nicoli / LaPresse / Profimedia, Agostino Gemito/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia
Vidi galeriju
Samardžić je dobio loptu na svojoj polovini terena, vukao je 50-tak metara, a onda snažnim i preciznim udarcem postigao spektakularan pogodak.
Atalanta je na 16. mestu sa sedam bodova, a Marsej je na 25. poziciji sa tri boda.
Marsej će u narednom kolu dočekati Njukasl, dok će Atalanta u Frajburgu gostovati Ajntrahtu.
Reaguj
Komentariši