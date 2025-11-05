Slušaj vest

Fudbaleri Atalante pobedili su na gostujućem terenu Marsej 1:0, golom srpskog reprezentativca Lazara Samardžića u 90. minutu.

Lazar Samardžić u dresu Atalante Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Stefano Nicoli / LaPresse / Profimedia, Agostino Gemito/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Samardžić je dobio loptu na svojoj polovini terena, vukao je 50-tak metara, a onda snažnim i preciznim udarcem postigao spektakularan pogodak.

Atalanta je na 16. mestu sa sedam bodova, a Marsej je na 25. poziciji sa tri boda.

Marsej će u narednom kolu dočekati Njukasl, dok će Atalanta u Frajburgu gostovati Ajntrahtu.

PSŽ, proslava, Liga šampiona Izvor: Kurir sport