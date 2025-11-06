Slušaj vest

Ovog leta su navijači Leha napravili haos u Beogradu tokom gostovanja Crvenoj zvezdi u trećem kolu plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tada je oko 250 poljskih huligana dan provelo u centru grada, praveći haos i izazivajući nelagodu kod građana svojim provokativnim i agresivnim ponašanjem.

Polomili su nekoliko izloga prodavnica i napravili opšti haos... Oni su krenuli od Kalemegdana i tom prilikom su bukvalno uništavali sve što im "zasmeta" na putu.

Navijači Leha na Marakani Foto: Petar Aleksić

Policija je hitno intervenisala i počela da hapsi huligane.

Sada su, međutim, otišli i korak dalje. Na gostovanju u Španiji, gde Leh igra protiv Rajo Valjekana, njihova navijačka grupa ponovo je pokazala svoju mračnu stranu. Noć uoči utakmice, huligani su upali u pab najvatrenijih navijača Raja, čuvene frakcije „Bukaneros“ i potpuno demolirali lokal.

Nakon toga usledila je žestoka ulična tuča. Iako su Španci brojčano nadjačavali Poljake (oko 220 prema 140), sukob je, prema navodima lokalnih medija, završio tako što su pristalice Leha izašle kao pobednici, nateravši domaće navijače da se razbeže ulicama sopstvenog grada.

Ne propustiteFudbalZVEZDIN FUDBALER MORAO DA SE OBRATI NAVIJAČIMA LEHA! U toku utakmice je uradio nešto što ih je razbesnelo, a onda im je poslao ovu poruku
Bruno Duarte
FudbalISPLIVALE KVOTE ZA MEČ LEHA I CRVENE ZVEZDE: Ovako svetske kladionice gledaju na SRPSKOG ŠAMPIONA!
Vladan Milojević
FudbalZVEZDA POTVRDILA LOŠU VEST PRED UTAKMICU PROTIV LEHA! Niko od navijača nije želeo ovo da čuje...
FK Crvena zvezda
FudbalBAŠ LOŠA VEST ZA ZVEZDU PRED ODLAZAK U POLJSKU! Crveno-belima ovo nikako nije trebalo na putu ka Ligi šampiona
FK Crvena zvezda
FudbalDELIJE SE OGLASILE PRED PUT U POLJSKU: Evo kako do karata za utakmicu Leh - Crvena zvezda
Delije

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir