Samo godinu dana nakon što su izgovorili sudbonosno „da“, holandski fudbaler Matijs de Liht i njegova supruga Aneke Molnar navodno su odlučili da stave tačku na brak. Kako prenosi "Daily Star", par je odlučio da „napravi pauzu i posveti se sebi“, što je odmah podgrejalo glasine o razvodu.

Dok javnost nagađa o razlozima zahlađenja odnosa, Aneke deluje potpuno opušteno. Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija sa egzotičnog odmora, ali je posebnu pažnju privukla zamućena polaroid slika na kojoj pozira naga, vešto prekrivajući telo rukama.

Britanski mediji navode da bi upravo zbog te objave mogla da se suoči sa sankcijama Instagrama, s obzirom na stroga pravila platforme koja se odnose na prikazivanje golotinje.

Ni De Liht ni Molnar za sada nisu komentarisali navode o razlazu, a prema nezvaničnim informacijama, među mogućim uzrocima nesuglasica pominje se njen izraženi interes za spiritualizam i alternativni način života.