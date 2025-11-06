Slušaj vest

Samo godinu dana nakon što su izgovorili sudbonosno „da“, holandski fudbaler Matijs de Liht i njegova supruga Aneke Molnar navodno su odlučili da stave tačku na brak. Kako prenosi "Daily Star", par je odlučio da „napravi pauzu i posveti se sebi“, što je odmah podgrejalo glasine o razvodu.

Dok javnost nagađa o razlozima zahlađenja odnosa, Aneke deluje potpuno opušteno. Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija sa egzotičnog odmora, ali je posebnu pažnju privukla zamućena polaroid slika na kojoj pozira naga, vešto prekrivajući telo rukama.

Britanski mediji navode da bi upravo zbog te objave mogla da se suoči sa sankcijama Instagrama, s obzirom na stroga pravila platforme koja se odnose na prikazivanje golotinje.

Totenhem - Mančester junajted, finale Lige Evrope Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Ni De Liht ni Molnar za sada nisu komentarisali navode o razlazu, a prema nezvaničnim informacijama, među mogućim uzrocima nesuglasica pominje se njen izraženi interes za spiritualizam i alternativni način života.

Ne propustiteFudbalKAKVE REČI FUDBALERA BAJERNA O DUŠANU TADIĆU: Promenio mi je kao čoveka i igrača! On je jedan od NAJVEĆIH I NAJVAŽNIJIH...
de-liht-tadic.jpg
FudbalBAJERN DOVODI ZVEZDU JUVENTUSA: Sjajni Holanđanin stiže u Minhen
profimedia0654288478.jpg
FudbalTRAGIČAR HOLANĐANA BRUTALNO ISKREN: Izgubili smo zbog moje greške!
dgfsdfgdg.jpg
FudbalIGRAČ JUVENTUSA TAJNO DOLAZIO U BEOGRAD: Holanđaninu Dušan Tadić UZOR i savetnik!
201-epa.jpg
FudbalVELIKI PROBLEM ZA PIRLA: De Lihta čeka duga pauza!
profimedia0550800532.jpg
FudbalFUDBALER JUVENTUSA DE LIHT OTKRIO: Primiću vakcinu protiv korona virusa!
201-epa.jpg
Ronaldo i Georgina održavaju formu u izolaciji (VIDEO) Izvor: Amtv