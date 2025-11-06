Slušaj vest

Džajić je dodao da želi da Veljko Paunović što duže ostane na poziciji selektora.

- Rekao sam da mi je drago zbog njegovog dolaska, da je on bio prvi pik posle odlaska Stojkovića. Javnost, pogotovo ovde u Srbiji, se nikad ne predaje, sve dok ima šanse za odlazak na Svetsko prvenstvo, ali to ne treba da ga opterećuje, jer naš je cilj sve posle toga. Sada smo u situaciji da ne možemo sa velikim optimizmom da dočekamo ove dve utakmice, ali za nas je najvažniji novi koncept. Naravno da želimo da ostane što duže i da reprezentacija Srbije napravi jedan pomak u odnosu na dosadašnje rezultate - naveo je Džajić na uručenju radne opreme Paunoviću, a preneo sajt Saveza.

Paunović je 30. oktobra imenovan za selektora muške seniorske reprezentacije Srbije, nakom smene Dragana Stojkovića.

Na dve utakmice do kraja evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto koje nosi plasman u baraž.

Selekcija Srbije će u svoje preostale dve utakmice prvo 13. novembra igrati u Londonu protiv reprezentacije Engleske, pa potom tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije.

- On je čovek koji duboko prati fudbal, upućen je u stanje brojnih naših igrača širom Evrope, neke je i trenirao i imao mnogo uspeha. Ja bih mu samo poželeo da u ove dve utakmice svoje umeće i trenersko znanje 'postavi' tako da eventualno ostvarimo neke dobre rezultate, ali i ako se oni ne dese, onda da napravimo jedan plan koji će biti od dve do četiri godine, sve u želji da napravimo nešto pozitivno kada je srpski fudbal u pitanju - dodao je Džajić.

