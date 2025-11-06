U još jednom gradu u Republici Srpskoj se pojavio mural u čast Mladena Žižovića.
PAMTE
POJAVIO SE NOVI MURAL ZA TRENERA KOJI JE PREMINUO TOKOM UTAKMICE: Žižović je ovde završio igračku i započeo trenersku karijeru
Podsetimo, Mladen Žižović je preminuo tokom utakmice Mladosti i kragujevačkog Radničkog koji je vodio.
Njemu je pozlilo u toku prvog poluvremena, a uz hitnu reackiju lekara kolima hitne pomoći je prebačen do bolnice. Nažalost, u završnici prvog dela igre utakmica je prekinuta nakon što je do sudije stigla informacija da je trener preminuo.
Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport
Sutra ujutru se pojavio mural posvećen njemu na stadionu Borca iz Banjaluke, a sada i na Gradskom stadionu u Bijeljini na kojem igra Radnik.
Žižović je kao fudbaler Radnika iz Bijeljine završio igračku karijeru, a upravo tu je započeto trenerski put.
Očigledno je da ga neće zaboraviti u Bijeljini.
