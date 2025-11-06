Slušaj vest

Podsetimo, Mladen Žižović je preminuo tokom utakmice Mladosti i kragujevačkog Radničkog koji je vodio.

Njemu je pozlilo u toku prvog poluvremena, a uz hitnu reackiju lekara kolima hitne pomoći je prebačen do bolnice. Nažalost, u završnici prvog dela igre utakmica je prekinuta nakon što je do sudije stigla informacija da je trener preminuo.

Sutra ujutru se pojavio mural posvećen njemu na stadionu Borca iz Banjaluke, a sada i na Gradskom stadionu u Bijeljini na kojem igra Radnik.

Žižović je kao fudbaler Radnika iz Bijeljine završio igračku karijeru, a upravo tu je započeto trenerski put.

Očigledno je da ga neće zaboraviti u Bijeljini.

