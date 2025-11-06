Slušaj vest

Strašan pogodak Lazara Samardžića uz pomoću kojeg je Atalanta ostvarila trijumf i u 90. minutu, samo nekoliko minuta pošto je ušao na teren umesto Šarla De Ketelara.

Upravo je Belgijanac neko s kim kod trenera Ivana Jurića srpski fudbaler deli poziciju i to mu limitira minutažu što i sam Jurić priznaje.

- Samardžić je imao spektakularan ulazak u sezonu. Igrao je manje jer deli poziciju sa De Ketelarom, ali gol koji je postigao večeras pokazuje da je samouveren. Međutim, da je pogodio prečku i dalje bismo pričali o nerešenom rezultatu - rekao je Jurić.

1/5 Vidi galeriju Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Samardžić je nastupio u 12 navrata ove sezone i sakupio je tri gola i jednu asistenciju.

Atalanta je trenutno na 16. poziciji sa sedam osvojenih bodova u ligaškom delu elitnog takmičenja.

