HRVAT NAHVALIO SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Samardžić projektilom u 90. minutu doneo pobedu u Ligi šampiona, evo šta je Jurić rekao o tome
Strašan pogodak Lazara Samardžića uz pomoću kojeg je Atalanta ostvarila trijumf i u 90. minutu, samo nekoliko minuta pošto je ušao na teren umesto Šarla De Ketelara.
Upravo je Belgijanac neko s kim kod trenera Ivana Jurića srpski fudbaler deli poziciju i to mu limitira minutažu što i sam Jurić priznaje.
- Samardžić je imao spektakularan ulazak u sezonu. Igrao je manje jer deli poziciju sa De Ketelarom, ali gol koji je postigao večeras pokazuje da je samouveren. Međutim, da je pogodio prečku i dalje bismo pričali o nerešenom rezultatu - rekao je Jurić.
Samardžić je nastupio u 12 navrata ove sezone i sakupio je tri gola i jednu asistenciju.
Atalanta je trenutno na 16. poziciji sa sedam osvojenih bodova u ligaškom delu elitnog takmičenja.
Kurir sport/sportske.net
