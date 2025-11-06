Slušaj vest

Radoslav Batak, trener Napretka, izneo je analizu učinka njegovog tima na gostovanju TSC. Kruševljani su tamo uzeli veliki bod (1:1) i time pokazali da polako izlaze iz krize rezultata.

Pre priče o tome, Batak se osvrnuo na veliku tragediju u Lučanima.

- Pre svega, želim da u svoje ime i u ime kluba izjavim najdublje saučešće porodici preminulog trenera Mladena Žižovića i celom FK Radnički 1923. Ovo je veliki i tužan gubitak za srpski fudbal - rekao je Batak, te se osvrnuo na taj osvojeni bod:

- Igračima ovaj rezultat znači neizmerno. Verujem da će im biti dodatni motiv da se još više potrude na treninzima i da konačno poveruju u sopstveni kvalitet. A put do izlaska iz krize bio je popločan svakodnevnim razgovorima, radom i detaljnim analizama. Ponavljao sam im da prošlost moramo da ostavimo iza sebe. U životu i fudbalu, najvažniji su sledeći korak i sledeća akcija. Fokus mora biti isključivo na onome što dolazi. I taj bod ima težinu samo ako se u naredne dve utakmice ostvare dobri rezultati.

Promena nije bila vidljiva samo u stavu, već i na terenu. Napredak je delovao organizovanije i opasnije.

- Shvatili smo da sa karakteristikama tima kojim trenutno raspolažemo moramo biti pragmatični. Naša igra mora da se bazira na čvrstoj odbrani i ubitačnim kontranapadima. Jednostavno, mi nismo ekipa koja je dominantna u posedu, niti imamo veliki broj izrazito brzih igrača. Zato je taktička disciplina ključ svega. Odnos prema igri i odgovornost moraju uvek biti na ovom nivou.

Batak je nedavno Napredak nazvao "srpskim Bilbaom", aludirajući na klupsku politiku oslanjanja isključivo na domaće igrače. Iako ističe da je ponosan na tu jedinstvenost, svestan je i surove realnosti borbe za opstanak.

- Rezultati su na kraju jedino merilo rada trenera. Moram istaći da je predsednik Nenezić verovao u mene od samog početka i za ovo kratko vreme sam se uverio koliko on voli i ulaže u ovaj klub. Njegova vizija je da Napredak bude jedinstven, da neće strance, i ja to duboko poštujem. Opet, došao sam u trenutku kada je prelazni rok bio završen, nisam uticao na selekciju i zatekao sam ekipu sa povređenim i nespremnim igračima. Ako klub misli da sačuva status superligaša, moraće na zimskom prelaznom roku jako dobro da se pojača - bez uvijanja poručuje Batak.

Svetla tačka u tmurnom periodu jeste "lansiranje" mladog Lazara Miladinovića, momka koji uskoro puni 18 godina, a koji je protiv TSC-a statistički bio najbolje ocenjeni igrač tima.

- Lazar je ogroman potencijal i budućnost Napretka, a u našoj omladinskoj školi ima još nekoliko takvih bisera. On je inteligentan, talentovan i, što je najvažnije, spreman da brzo uči i upija savete. Pokazao je neverovatnu zrelost i bio je jedan od naših najboljih igrača u poslednje dve utakmice. Nema sumnje da će klub na njemu u budućnosti profitirati u svakom smislu – i sportskom, i ekonomskom, i marketinškom - ponosno ističe Batak.